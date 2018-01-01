Кулинарный поединок с Джейми Оливером. Сезон 7. Серия 7
Wink
Детям
Кулинарный поединок с Джейми Оливером
7-й сезон
7-я серия

Кулинарный поединок с Джейми Оливером (сериал, 2018) сезон 7 серия 7 смотреть онлайн

2018, Jamie and Jimmy's Food Fight Club
ТВ-шоу12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джейми Оливер и Джимми Доэрти дружат со школьной скамьи. Оба всегда любили вкусно поесть. Теперь, когда они оба повзрослели и вернулись в родной Эссекс, они открыли небольшое кафе.

Сериал Кулинарный поединок с Джейми Оливером 7 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb