Кулинарный поединок с Джейми Оливером. Сезон 7. Серия 4
Wink
Детям
Кулинарный поединок с Джейми Оливером
7-й сезон
4-я серия

Кулинарный поединок с Джейми Оливером (сериал, 2018) сезон 7 серия 4 смотреть онлайн

2018, Jamie and Jimmy's Food Fight Club
ТВ-шоу12+

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Сюжет

Джейми Оливер и Джимми Доэрти дружат со школьной скамьи. Оба всегда любили вкусно поесть. Теперь, когда они оба повзрослели и вернулись в родной Эссекс, они открыли небольшое кафе.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb