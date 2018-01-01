Кулинарный поединок с Джейми Оливером (сериал, 2018) сезон 7 серия 2 смотреть онлайн
2018, Jamie and Jimmy's Food Fight Club
ТВ-шоу12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Джейми Оливер и Джимми Доэрти дружат со школьной скамьи. Оба всегда любили вкусно поесть. Теперь, когда они оба повзрослели и вернулись в родной Эссекс, они открыли небольшое кафе.
СтранаВеликобритания
ЖанрТВ-шоу
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb