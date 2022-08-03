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Куку
2-й сезон
6-я серия

Куку (сериал, 2014) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

2014, Cuckoo 2
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Куку исчез также стремительно и внезапно, как появился. Он бесследно пропал в Гималаях во время одиночной экспедиции. Но спустя два года после трагедии в ее двери постучал... нет, не Куку, а его 20-летний сын.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Куку»