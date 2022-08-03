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Куку (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2012, Cuckoo 1
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Юная англичанка привозит из Таиланда экзотический сувенир – просветленного американца по прозвищу Куку. Жить молодоженам предстоит вместе с ее родителями. Британский дебют знаменитого американского стенд-ап артиста Энди Сэмберга.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Куку»