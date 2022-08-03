Куку (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2012, Cuckoo 1
Комедия18+
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О сериале
Юная англичанка привозит из Таиланда экзотический сувенир – просветленного американца по прозвищу Куку. Жить молодоженам предстоит вместе с ее родителями. Британский дебют знаменитого американского стенд-ап артиста Энди Сэмберга.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия
КачествоSD
Время29 мин / 00:29
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- БГРежиссёр
Бен
Грегор
- Актёр
Энди
Сэмберг
- ГДАктёр
Грег
Дэвис
- ХБАктриса
Хелен
Бексендейл
- ТКАктриса
Тамла
Кари
- ТДАктёр
Тайгер
Дрю-Хани
- ТЛАктёр
Тейлор
Лотнер
- Актриса
Энди
Макдауэлл
- ЭСАктриса
Эстер
Смит
- МЛАктёр
Мэтт
Лэйси
- Актёр
Кеннет
Коллар
- РФСценарист
Робин
Френч
- ККСценарист
Кирон
Куирк
- ДЛСценарист
Джеймс
Ламонт
- ЭАПродюсер
Эш
Аталла
- РФПродюсер
Робин
Френч
- ЭЛПродюсер
Эмма
Лосон
- НУМонтажёр
Найджел
Уильямс
- ДКОператор
Джэми
Кэйрни
- МУОператор
Марк
Уотерс
- НФКомпозитор
Ник
Фостер