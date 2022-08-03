Куколка. Сезон 2. Серия 7
Wink
Сериалы
Куколка
2-й сезон
7-я серия

Куколка (сериал, 2022) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

8.22022, Dollface
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джулс бросает бойфренд, с которым она встречалась последние пять лет после окончания университета. Находясь в отношениях, она потеряла контакт с подругами студенческих времен и теперь пытается вернуть их. Простят ли они Джулс годы безразличия, и удастся ли ей заново выстроить свою жизнь?

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Куколка»