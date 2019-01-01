Куколка. Сезон 1. Серия 10
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Куколка (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

8.22019, Dollface
Комедии18+

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Сюжет

Джулс бросает бойфренд, с которым она встречалась последние пять лет после окончания университета. Находясь в отношениях, она потеряла контакт с подругами студенческих времен и теперь пытается вернуть их. Простят ли они Джулс годы безразличия, и удастся ли ей заново выстроить свою жизнь?

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Куколка»