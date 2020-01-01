Кукла ЛОЛ и тренажер. Игры для детей.
Wink
Детям
Первый Детский
1-й сезон
Кукла ЛОЛ и тренажер. Игры для детей.

Первый Детский (сериал, 2020) сезон 1 серия 423 смотреть онлайн

7.42020, Кукла ЛОЛ и тренажер. Игры для детей.
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

На канале Первый Детский собрана большая коллекция развивающих мультиков и видео для детей. Вместе с нами ваш малыш легко выучит буквы, цифры, цвета, геометрические фигуры, научится лепить из пластилина, петь и даже делать утреннюю гимнастику. Нас ждут экскурсии в музеи и зоопарки, интересные опыты и игры. Наша видеотека пополняется каждый день. Давайте играть и учиться вместе!

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