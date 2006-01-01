Кто в доме хозяин? Серия 94
Wink
Детям
Кто в доме хозяин?
1-й сезон
94-я серия

Кто в доме хозяин? (сериал, 2006) сезон 1 серия 94 смотреть онлайн

2006, Кто в доме хозяин? Серия 94
Комедия, Семейный12+

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О сериале

Молодой провинциал Никита Воронин приезжает в Москву, Он приехал не один, а с дочкой. Ребенку необходимы хорошие условия — не поселишься вместе с гастарбайтерами в общаге на пяти квадратных метрах! Никита устраивается помощником по хозяйству в дом преуспевающей бизнес-леди Дарьи Пироговой. Там же, у Дарьи в квартире, новоиспеченные москвичи и поселились.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
3.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кто в доме хозяин?»