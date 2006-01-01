Кто в доме хозяин? (сериал, 2006) сезон 1 серия 83 смотреть онлайн

Молодой провинциал Никита Воронин приезжает в Москву, Он приехал не один, а с дочкой. Ребенку необходимы хорошие условия — не поселишься вместе с гастарбайтерами в общаге на пяти квадратных метрах! Никита устраивается помощником по хозяйству в дом преуспевающей бизнес-леди Дарьи Пироговой. Т�ам же, у Дарьи в квартире, новоиспеченные москвичи и поселились.



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