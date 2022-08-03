Кто в доме хозяин? (сериал, 2006) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

Кто в доме хозяин? Серия 20
Кто в доме хозяин?
1-й сезон
20-я серия

2006, Кто в доме хозяин? Серия 20
Комедия, Семейный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Молодой провинциал Никита Воронин приезжает в Москву, Он приехал не один, а с дочкой. Ребенку необходимы хорошие условия — не поселишься вместе с гастарбайтерами в общаге на пяти квадратных метрах! Никита устраивается помощником по хозяйству в дом преуспевающей бизнес-леди Дарьи Пироговой. Там же, у Дарьи в квартире, новоиспеченные москвичи и поселились.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.3 IMDb

