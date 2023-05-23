Кто-то где-то. Сезон 2. Серия 5
Wink
Сериалы
Кто-то где-то
2-й сезон
5-я серия
7.92022, Somebody Somewhere
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

Кто-то где-то (сериал, 2022) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Одинокая Сэм из провинциального Канзаса пытается справиться с потерей сестры. Ей на помощь приходит новый друг, который убеждает Сэм снова заняться музыкой и выступать на сцене.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кто-то где-то»