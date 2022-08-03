WinkСериалыКто такая Саманта?2-й сезон16-я серия
Кто такая Саманта? (сериал, 2008) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн
2008, Samantha Who?
Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Вчера главная героиня была преуспевающим вице-президентом крупной строительной компании, а сегодня она уже не помнит, как еe зовут. Из-за несчастного случая она пролежала в коме 8 дней и потеряла память. Придя в сознание, она начинает по кусочкам собирать свою жизнь, которая, как, оказывается, состояла из сплошных ошибок. Новая Саманта начинает понимать, что до несчастного случая, она была настоящей стервой, от которой страдали все окружающие — близкие, друзья родные. Новая Саманта готова все исправить...
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ПЛРежиссёр
Пол
Лазарус
- ТГРежиссёр
Такер
Гейтс
- БКРежиссёр
Барнет
Келлман
- Актриса
Кристина
Эпплгейт
- ДЭАктриса
Дженнифер
Эспозито
- Актёр
Кевин
Данн
- Актриса
Мелисса
Маккарти
- ТРАктёр
Тим
Расс
- БУАктёр
Бэрри
Уотсон
- ДСАктриса
Джин
Смарт
- РХАктёр
Рик
Хоффман
- СРАктёр
Стефен
Раннациси
- Актёр
Билли
Зейн
- БКСценарист
Боб
Кушелл
- АРСценарист
Алекс
Рейд
- САПродюсер
Сесилия
Ахерн
- ДАПродюсер
Джон
Амодео
- Продюсер
Кристина
Эпплгейт
- ДПХудожник
Джозеф
П. Лаки
- ДХХудожник
Джеймс
Хинкль
- ЛЭХудожница
Лори
Эсковиц-Картер
- СКМонтажёр
Скип
Коллектор
- БТОператор
Блейк
Т. Эванс