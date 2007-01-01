Кто такая Саманта? (сериал, 2007) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Вчера главная героиня была преуспевающим вице-президентом крупной строительной компании, а сегодня она уже не помнит, как еe зовут. Из-за несчастного случая она пролежала в коме 8 дней и потеряла память. Придя в сознание, она начинает по кусочкам собирать свою жизнь, которая, как, оказывается, со�стояла из сплошных ошибок. Новая Саманта начинает понимать, что до несчастного случая, она была настоящей стервой, от которой страдали все окружающие — близкие, друзья родные. Новая Саманта готова все исправить...





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