Кто такая Саманта? (сериал, 2007) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2007, Samantha Who?
Мелодрама18+
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О сериале
Вчера главная героиня была преуспевающим вице-президентом крупной строительной компании, а сегодня она уже не помнит, как еe зовут. Из-за несчастного случая она пролежала в коме 8 дней и потеряла память. Придя в сознание, она начинает по кусочкам собирать свою жизнь, которая, как, оказывается, со�стояла из сплошных ошибок. Новая Саманта начинает понимать, что до несчастного случая, она была настоящей стервой, от которой страдали все окружающие — близкие, друзья родные. Новая Саманта готова все исправить...
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ПЛРежиссёр
Пол
Лазарус
- ТГРежиссёр
Такер
Гейтс
- БКРежиссёр
Барнет
Келлман
- Актриса
Кристина
Эпплгейт
- ДЭАктриса
Дженнифер
Эспозито
- Актёр
Кевин
Данн
- Актриса
Мелисса
Маккарти
- ТРАктёр
Тим
Расс
- БУАктёр
Бэрри
Уотсон
- ДСАктриса
Джин
Смарт
- РХАктёр
Рик
Хоффман
- СРАктёр
Стефен
Раннациси
- Актёр
Билли
Зейн
- БКСценарист
Боб
Кушелл
- АРСценарист
Алекс
Рейд
- САПродюсер
Сесилия
Ахерн
- ДАПродюсер
Джон
Амодео
- Продюсер
Кристина
Эпплгейт
- ДПХудожник
Джозеф
П. Лаки
- ДХХудожник
Джеймс
Хинкль
- ЛЭХудожница
Лори
Эсковиц-Картер
- СКМонтажёр
Скип
Коллектор
- БТОператор
Блейк
Т. Эванс