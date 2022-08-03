Кто такая Саманта? (сериал, 2007) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Вчера главная героиня была преуспевающим вице-президентом крупной строительной компании, а сегодня она уже не помнит, как еe зовут. Из-за несчастного случая она пролежала в коме 8 дней и потеряла память. Придя в сознание, она начинает по кусочкам собирать свою жизнь, которая, как, оказывается, состояла из сплошных ошибок. Новая Саманта начинает понимать, что до несчастного случая, она была настоящей стервой, от которой страдали все окружающие — близкие, друзья родные. Новая Саманта готова все исправить...



