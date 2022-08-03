Кто из нас не любил? Сезон 1. Серия 39
Wink
Сериалы
Кто из нас не любил?
1-й сезон
39-я серия

Кто из нас не любил? (сериал, 2016) сезон 1 серия 39 смотреть онлайн

7.22016, Hangimiz sevmedik?
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Большая любовь, которая закончилась из-за одного недоразумения, много лет спустя снова воспламеняется. Несмотря на все произошедшее, эта пара продолжает любить друг друга, но они никак не могут поладить. У этих влюбленных, даже дети рожденные от их бывших супругов влюбились друг в друга. Единственное препятствие между влюбленными - это их родители. Они захотят воспрепятствовать молодым из-за всего, что с ними случилось в прошлом, но их любовь настолько велика, что никто не сможет им помешать.

Страна
Турция
Жанр
Драма
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

5.3 IMDb