Крысолов (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Егор Булатов перешeл на новую работу после смерти лучшего друга и напарника по службе Николая Карпенко, который, по предположению Егора, погиб по вине кого-то из своих. Постоянно мучающая совесть и желание найти «крысу» помогают ему стать лучшим следователей. Собственное расследование Булатова то и дело заходит в тупик, но неизвестные сообщения по поводу друга не дают ему бросить начатое.

