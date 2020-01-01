Крысолов. Сезон 1. Серия 15
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Крысолов (сериал, 2020) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

8.22020, Крысолов. Сезон 1. Серия 15
Детективы, Криминал16+

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Сюжет

Егор Булатов перешeл на новую работу после смерти лучшего друга и напарника по службе Николая Карпенко, который, по предположению Егора, погиб по вине кого-то из своих. Постоянно мучающая совесть и желание найти «крысу» помогают ему стать лучшим следователей. Собственное расследование Булатова то и дело заходит в тупик, но неизвестные сообщения по поводу друга не дают ему бросить начатое.

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Информация

Страна
Украина
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Крысолов»