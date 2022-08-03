Крысолов (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.22020, Крысолов. Сезон 1. Серия 1
Детектив, Драма16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Егор Булатов перешeл на новую работу после смерти лучшего друга и напарника по службе Николая Карпенко, который, по предположению Егора, погиб по вине кого-то из своих. Постоянно мучающая совесть и желание найти «крысу» помогают ему стать лучшим следователей. Собственное расследование Булатова то и дело заходит в тупик, но неизвестные сообщения по поводу друга не дают ему бросить начатое.
Рейтинг
- АСРежиссёр
Александр
Сальников
- МЕАктёр
Михаил
Евланов
- Актёр
Дмитрий
Ендальцев
- ВГАктёр
Вячеслав
Гиндин
- ИСАктёр
Игорь
Салимонов
- АДАктёр
Александр
Данильченко
- ДПАктриса
Дарья
Полунина
- ТКАктриса
Татьяна
Коновалова
- АВАктёр
Александр
Васин
- МДАктёр
Максим
Даньшин
- КШАктриса
Карина
Шереверова
- СКСценарист
Сергей
Коротун
- ВССценарист
Виктор
Семернин
- ИПСценарист
Иван
Поляков
- ТМПродюсер
Тимур
Миндич
- ЮКПродюсер
Юлия
Кушер
- ВЗПродюсер
Виктория
Забулонская
- МППродюсер
Марина
Писаренко
- ИЖХудожница
Инга
Житняя
- АКХудожница
Анна
Крупницкая
- ЕЗМонтажёр
Екатерина
Забулонская
- АГМонтажёр
Александр
Горбатюк