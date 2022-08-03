Крысолов (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Крысолов. Сезон 1. Серия 1
Детектив, Драма16+

Егор Булатов перешeл на новую работу после смерти лучшего друга и напарника по службе Николая Карпенко, который, по предположению Егора, погиб по вине кого-то из своих. Постоянно мучающая совесть и желание найти «крысу» помогают ему стать лучшим следователей. Собственное расследование Булатова то и дело заходит в тупик, но неизвестные сообщения по поводу друга не дают ему бросить начатое.

Украина
Криминал, Драма, Детектив
Full HD
47 мин / 00:47

