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Крылья бабочки (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сюжет
История любви Лизы и Дмитрия началась много лет назад. Они готовились пожениться, но подруга Лизы, Катя, и друг Дмитрия, Густас, в результате тонко закрученной интриги их разлучили — Катя втайне люб�ила Дмитрия, а Густас был влюблен в Лизу. Лиза и Дмитрий расстались. Лиза вышла замуж за Густаса и уехала с ним в другую страну. А Дмитрий женился на Кате. История юной любви почти забылась. Но через много лет жизнь снова сводит бывших друзей и, по иронии судьбы, в этот раз уже между их детьми вспыхивает сильная первая любовь. Первая любовь, ошибки и недоверие, чужие интриги — юным влюбленным доведется пройти через множество преград.
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Информация
СтранаУкраина
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- АПРежиссёр
Александр
Пархоменко
- ВГАктриса
Валентина
Гарцуева
- СРАктёр
Сергей
Радченко
- КСАктёр
Константин
Самоуков
- Актриса
Зоряна
Марченко
- ЗШАктёр
Захар
Шадрин
- МШАктриса
Мария
Штофа
- ЮГАктриса
Юлия
Гершаник
- МТАктриса
Мария
Трепикова
- ЕКАктёр
Евгений
Казакевич
- РВАктёр
Роман
Выскребенцев
- ТНСценарист
Татьяна
Носенко
- ЕМСценарист
Елена
Малкова
- ЛКСценарист
Лев
Карпов
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ВКПродюсер
Виктория
Корогод
- НСПродюсер
Наталья
Стрибук
- АГОператор
Александр
Гребенников
- АСКомпозитор
Андрей
Соловьев