Крылья бабочки (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

История любви Лизы и Дмитрия началась много лет назад. Они готовились пожениться, но подруга Лизы, Катя, и друг Дмитрия, Густас, в результате тонко закрученной интриги их разлучили — Катя втайне любила Дмитрия, а Густас был влюблен в Лизу. Лиза и Дмитрий расстались. Лиза вышла замуж за Густаса и уехала с ним в другую страну. А Дмитрий женился на Кате. История юной любви почти забылась. Но через много лет жизнь снова сводит бывших друзей и, по иронии судьбы, в этот раз уже между их детьми вспыхивает сильная первая любовь. Первая любовь, ошибки и недоверие, чужие интриги — юным влюбленным доведется пройти через множество преград.



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