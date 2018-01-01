Крутой учитель Онидзука. Серия 3
Wink
Сериалы
Крутой учитель Онидзука
1-й сезон
3-я серия

Крутой учитель Онидзука (сериал, 1999) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

9.11999, GTO
Аниме, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Как Вы не знакомы с Эйкити Онидзукой, новым классным руководителем отбившегося от рук класса «три-четыре»? Частная «Академия Священного Леса» впервые сталкивается с таким учителем — а он, кажется, не очень-то хорошо знаком со своими непосредственными обязанностями и готов продемонстрировать весьма радикальные педагогические методики!

Сериал Крутой учитель Онидзука 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Драма, Детектив, Аниме
Качество
SD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.5 IMDb