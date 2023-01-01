Крутой учитель Онидзука. Серия 24
Wink
Сериалы
Крутой учитель Онидзука
1-й сезон
24-я серия

Крутой учитель Онидзука (сериал, 1999) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

9.11999, GTO
Аниме, Мини-сериалы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Как Вы не знакомы с Эйкити Онидзукой, новым классным руководителем отбившегося от рук класса «три-четыре»? Частная «Академия Священного Леса» впервые сталкивается с таким учителем — а он, кажется, не очень-то хорошо знаком со своими непосредственными обязанностями и готов продемонстрировать весьма радикальные педагогические методики!

Сериал Крутой учитель Онидзука 1 сезон 24 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.5 IMDb