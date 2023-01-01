Крутой учитель Онидзука (сериал, 1999) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
9.11999, GTO
Аниме, Детективы18+
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О сериале
Как Вы не знакомы с Эйкити Онидзукой, новым классным руководителем отбившегося от рук класса «три-четыре»? Частная «Академия Священного Леса» впервые сталкивается с таким учителем — а он, кажется, не очень-то хорошо знаком со своими непосредственными обязанностями и готов продемонстрировать весьма радикальные педагогические методики!
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Рейтинг
8.7 КиноПоиск
8.5 IMDb