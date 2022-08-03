WinkСериалыКрушение утопии1-й сезон8-я серия
Крушение утопии (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
7.02020, Utopia Falls
Фантастика, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В альтернативном будущем люди живут, не зная ничего о своем историческом прошлом. Несколько подростков отправляются в колонию Новый Вавилон на престижный танцевальный конкурс и случайно находят скрытый архив культурных реликвий, который переворачивает их привычный мир с ног на голову.
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Драма
Время45 мин / 00:45
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb
- РТРежиссёр
Рэндолл
Торн
- УПРежиссёр
Уоррен
П. Сонода
- ССРежиссёр
Садс
Сазерленд
- Актриса
Робин
Аломар
- Актёр
Акиэль
Жюльен
- Актёр
Робби
Грэм-Кунц
- ФЛАктёр
Филлип
Левицки
- УГАктриса
Умберли
Гонсалес
- ДНАктриса
Девин
Некода
- Актёр
Микки
Нгуйен
- КДАктриса
Кейт
Драммонд
- ДТАктёр
Джефф
Теравайнен
- ШПАктёр
Шон
Пэк
- ДМСценарист
Джозеф
Маллоцци
- РТСценарист
Рэндолл
Торн
- ИРПродюсер
Ивон
Р. Барток
- НВМонтажёр
Николас
Вонг
- СИОператор
Сэми
Инайе