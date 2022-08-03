Крушение утопии (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

В альтернативном будущем люди живут, не зная ничего о своем историческом прошлом. Несколько подростков отправляются в колонию Новый Вавилон на престижный танцевальный конкурс и случайно находят скрытый архив культурных реликвий, который переворачивает их привычный мир с ног на голову.

