Кровные. Сезон 2. Серия 4
Wink
Сериалы
Кровные
2-й сезон
4-я серия
7.92022, Bloods
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

Кровные (сериал, 2022) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Британская медицинская комедия о дружбе поневоле. Суровый одиночка Малик ведет трагически непопулярный видеоблог и не знает слов любви, однако после ухода его постоянного напарника ему предстоит раскрыться веселой и милой Венди. Поначалу этот тандем выглядит безнадежным, однако позже парочка начинает активно поддерживать друг друга, попутно пытаясь завоевать уважение коллег.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb