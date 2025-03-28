Кровавые цветы (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыКровавые цветы1-й сезон1-я серия
2022, Кровавые цветы. Сезон 1. Серия 1
Драма, Мелодрама18+
О сериале
Две турецкие семьи давно враждуют — много лет назад из-за их соперничества погибла женщина. Наследник влиятельного рода Баран, трагически потерявший мать, играет роль главы семьи вместо своего больного отца. Семья девушки Дилан владеет небольшой шашлычной, а она сама поступает в заграничный университет. Судьба неожиданно сводит Барана и Дилан, и им приходится пожениться, чтобы остановить вражду своих близких.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb