Кровавые цветы (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Две турецкие семьи давно враждуют — много лет назад из-за их соперничества погибла женщина. Наследник влиятельного рода Баран, трагически потерявший мать, играет роль главы семьи вместо своего больного отца. Семья девушки Дилан владеет небольшой шашлычной, а она сама поступает в заграничный университет. Судьба неожиданно сводит Барана и Дилан, и им приходится пожениться, чтобы остановить вражду своих близких.

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb