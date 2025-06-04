Кровь Зевса. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Кровь Зевса
1-й сезон
1-я серия

Кровь Зевса (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2020, Кровь Зевса. Сезон 1. Серия 1
Боевик, Фэнтези18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Житель Древней Греции Герон случайно узнает свое истинное предназначение. Выясняется, что он — сын Зевса, призванный спасти мир от демонической армии.

Страна
США
Жанр
Боевик, Фэнтези

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кровь Зевса»