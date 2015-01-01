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Кровь и нефть
1-й сезон
7-я серия

Кровь и нефть (сериал, 2015) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2015, Blood and Oil
Драмы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Небольшой городок Уиллистон оказался местом паломничества жаждущих успеха молодых людей. Бедная молодая пара Билли и Коди Лефеверы оказались в их числе, однако, выступая против безжалостного нефтяного магната, они рискуют потерять не только все, что имеют, но и свой брак.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кровь и нефть»