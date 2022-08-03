Wink
Сериалы
Кровь и нефть
1-й сезон
1-я серия

Кровь и нефть (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2015, Blood and Oil
Драма12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Небольшой городок Уиллистон оказался местом паломничества жаждущих успеха молодых людей. Бедная молодая пара Билли и Коди Лефеверы оказались в их числе, однако, выступая против безжалостного нефтяного магната, они рискуют потерять не только все, что имеют, но и свой брак.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кровь и нефть»