Кровь и нефть (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Небольшой городок Уиллистон оказался местом паломничества жаждущих успеха молодых людей. Бедная молодая пара Билли и Коди Лефеверы оказались в их числе, однако, выступая против безжалостного нефтяного магната, они рискуют потерять не только все, что имеют, но и свой брак.



