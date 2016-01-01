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Кротик и Панда (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн
2016, Krtek a panda
Мультсериалы0+
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Сюжет
Знаменитый чешский Кротик возвращается на экраны и едет в Китай! Однажды герой находит на улице плюшевую панду, которая становится его лучшим другом. Когда игрушку забирает ее хозяйка, Кротик решает отправиться на родину панды. В далеком Китае гостя из Чехии ждут удивительные приключения.
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Информация
СтранаКитай, Чехия
КачествоSD
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
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