Кротик и Панда. Автомобильная покрышка
Wink
Детям
Кротик и Панда
1-й сезон
16-я серия

Кротик и Панда (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

2016, Krtek a panda
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Знаменитый чешский Кротик возвращается на экраны и едет в Китай! Однажды герой находит на улице плюшевую панду, которая становится его лучшим другом. Когда игрушку забирает ее хозяйка, Кротик решает отправиться на родину панды. В далеком Китае гостя из Чехии ждут удивительные приключения.

Сериал Кротик и Панда 1 сезон 16 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Чехия, Китай
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

7.4 КиноПоиск