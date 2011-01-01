Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии
Wink
Детям
7 класс. Всеобщая история
Всеобщая история
Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии

7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

6.32011, Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Европа и мир в конце XV-XVII вв.Европейские государства в XVI-XVII вв.: реформация и абсолютизмАнглийская революция XVII векаВсеобщая история

Сюжет

Империя Великих Моголов ; государство, существовавшее более 300 лет. Эта империя бурно развивалась и процветала, но потом начались многочисленные восстания, войны, голод и колонизация земель Индии. Почему некогда могущественная империя потерпела крах и в конечном итоге распалась? Об этом вы узнаете, изучив данный урок.

Сериал Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии 4 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг