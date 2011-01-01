7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Империя Великих Моголов ; государство, существовавшее более 300 лет. Эта империя бурно развивалась и процветала, но потом начались многочисленные восста�ния, войны, голод и колонизация земель Индии. Почему некогда могущественная империя потерпела крах и в конечном итоге распалась? Об этом вы узнаете, изучив данный урок.



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