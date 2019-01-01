Кристоф Йотко vs Ален Амедовски
Wink
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UFC Fight Night St Petersburg
1-й сезон
6-я серия

UFC Fight Night St Petersburg (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2019, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+

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Сюжет

20 апреля 2019 года в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге состоялась грандиозная ночь боeв UFC. Главным событием стал поединок между «русским удавом» Алексеем Олейником и «голландским разрушителем» Алистаром Оверимом.

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