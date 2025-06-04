Крэйг из царства Ручья (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Крейгу 10 лет. Он живёт на городской окраине, которая граничит с лесным массивом. Жизнь здесь течёт вяло и размеренно, поэтому большую часть свободного времени мальчик проводит вместе со своими лучшими друзьями Келси и Джеем Пи. Возможно, Крейг так и продолжал бы ежедневно играть с приятелями, смотреть телевизор, читать книги, если бы однажды не потерял одну очень важную для себя вещь — она случайно упала в канализационную трубу. Мальчик попросил помощи у своих лучших друзей, и ребята отправились на поиски входа в канализацию. Так начались их опасные приключения

