Крестьяне и феодалы
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6 класс. Всеобщая история
Феодальная система Западной Европы
Крестьяне и феодалы

6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

7.32011, Крестьяне и феодалы
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Западная Европа IV-VIII вв.Восточная империя и арабыОбъединение романо-германской ЕвропыФеодальная система Западной ЕвропыСвященная Римская империя германской нации и развитие папского могуществаФормирование централизованных государств и изменение на политической карте ЕвропыСудьбы западно-славянских государствКультура Западной Европы

Сюжет

Когда варвары заселяли территорию Римской империи, каждый из них был и воин, и крестьянин. При этом все они были свободными. Но к X;XI вв. почти все крестьяне стали зависимыми. Как же такое могло произойти? А еще вы узнаете много интересных подробностей, связанных с повседневной жизнью крестьян в Средние века.

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