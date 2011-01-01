6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Когда варвары заселяли территорию Римской империи, каждый из них был и воин, и крестьянин. При этом все они были свободными. Но к X;XI вв. почти все крестьяне стали зависимыми. Как же такое могло произойти? А еще вы узнаете много интересных подробностей, связанных с повседневной жизнью крестьян в Средние века.



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