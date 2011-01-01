6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн
7.32011, Крестовые походы
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Сезоны и серии
Западная Европа IV-VIII вв.Восточная империя и арабыОбъединение романо-германской ЕвропыФеодальная система Западной ЕвропыСвященная Римская империя германской нации и развитие папского могуществаФормирование централизованных государств и изменение на политической карте ЕвропыСудьбы западно-славянских государствКультура Западной Европы
Сюжет
В ходе урока «Крестовые походы» рассказывается о военных мероприятиях, принятых с целью освобождения Палестины и Сирии, находившихся в руках мусульман. Описывается ситуация, сложившаяся на Ближнем Востоке в XI;XIII вв., которая привела к крестовым походам. Перечисляются наиболее яркие походы крестоносцев, которые имели разные цели и были проведены с разным успехом.
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