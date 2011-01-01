6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

В ходе урока «Крестовые походы» рассказывается о военных мероприятиях, принятых с целью освобождения Палестины и Сирии, находившихся в руках мусульман. Описывается ситуация, сложившаяся на Ближнем Востоке в XI;XIII вв., которая привела к крестовым походам. Перечисляются наиболее яркие походы крестоносцев, которые имели разные цели и были проведены с разным успехом.



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