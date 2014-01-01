Крестный. Сезон 1. Серия 6
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Крестный (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

9.52014, Крестный. Сезон 1. Серия 6
Драмы18+

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Сюжет

Бывший военный врач Алехин — акушер от Бога. Во время войны в Косово он помогал роженицам, став крестным для сотен сербских и албанских ребятишек. Но в мирное время действуют другие законы. В надежде получить Нобелевскую премию, амбициозные коллеги Алехина затевают научно-медицинский эксперимент. Его цель — помочь родиться ребенку неизвестной женщины, лежащей в коме. Алехин соглашается участвовать, но не ради славы или денег. Для него важен лишь ребенок, которому необходима помощь крестного.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крестный»