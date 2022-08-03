Крестный. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Крестный
1-й сезон
1-я серия

Крестный (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.52014, Крестный. Сезон 1. Серия 1
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Бывший военный врач Алехин — акушер от Бога. Во время войны в Косово он помогал роженицам, став крестным для сотен сербских и албанских ребятишек. Но в мирное время действуют другие законы. В надежде получить Нобелевскую премию, амбициозные коллеги Алехина затевают научно-медицинский эксперимент. Его цель — помочь родиться ребенку неизвестной женщины, лежащей в коме. Алехин соглашается участвовать, но не ради славы или денег. Для него важен лишь ребенок, которому необходима помощь крестного.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крестный»