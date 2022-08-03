Крестный (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.52014, Крестный. Сезон 1. Серия 1
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Бывший военный врач Алехин — акушер от Бога. Во время войны в Косово он помогал роженицам, став крестным для сотен сербских и албанских ребятишек. Но в мирное время действуют другие законы. В надежде получить Нобелевскую премию, амбициозные коллеги Алехина затевают научно-медицинский эксперимент. Его цель — помочь родиться ребенку неизвестной женщины, лежащей в коме. Алехин соглашается участвовать, но не ради славы или денег. Для него важен лишь ребенок, которому необходима помощь крестного.
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ТАРежиссёр
Тимур
Алпатов
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- Актёр
Андрей
Смоляков
- АГАктриса
Алиса
Горшкова
- Актриса
Северия
Янушаускайте
- ОЛАктриса
Ольга
Ломоносова
- Актёр
Сергей
Барковский
- Актриса
Марина
Коняшкина
- Актёр
Геннадий
Смирнов
- Актёр
Григорий
Зельцер
- АНАктриса
Анна
Некрасова
- Сценарист
Илья
Тилькин
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- МКПродюсер
Мария
Карнеева
- ЛКХудожник
Леонид
Карпов
- ГБХудожница
Гуля
Бейшенова
- АОМонтажёр
Андрей
Осадчий
- ИРМонтажёр
Игорь
Репин