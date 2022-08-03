Крестный отец Гарлема. Сезон 2. Серия 9
Wink
Сериалы
Крестный отец Гарлема
2-й сезон
9-я серия

Крестный отец Гарлема (сериал, 2021) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

8.72021, Godfather of Harlem
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Приквел «Гангстера» Ридли Скотта с оскароносным Форестом Уитакером в главной роли. В начале 1960-х в Гарлеме не было наркоторговца влиятельнее, чем Бампи Джонсон. Противостояние с итальянской мафией, альянс с Малькольмом Иксом и наступающие на пятки молодые конкуренты — это его история.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крестный отец Гарлема»