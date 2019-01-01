Крестный отец Гарлема (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
8.72019, Godfather of Harlem
Драма, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Приквел «Гангстера» Ридли Скотта с оскароносным Форестом Уитакером в главной роли. В начале 1960-х в Гарлеме не было наркоторговца влиятельнее, чем Бампи Джонсон. Противостояние с итальянской мафией, альянс с Малькольмом Иксом и наступающие на пятки молодые конкуренты — это его история.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ДЧРежиссёр
Джо
Чаппелль
- ГНРежиссёр
Гильермо
Наварро
- ЭРРежиссёр
Эрнест
Р. Дикерсон
- Режиссёр
Таня
Хэмилтон
- Актёр
Форест
Уитакер
- ИХАктриса
Ильфенеш
Хадера
- ЛФАктриса
Люси
Фрай
- АКАктриса
Антуанетта
Кроу-Легаси
- ЭЛАктёр
Эрик
Ларей Харви
- ЭНАктёр
Элвис
Ноласко
- Актёр
Винсент
Д’Онофрио
- ДЭАктёр
Джанкарло
Эспозито
- КБСценарист
Крис
Бренкето
- ПЭСценарист
Пол
Экштейн
- МПСценарист
Майкл
Пэйнс
- ДЭПродюсер
Джеймс
Эйксон
- КБПродюсер
Крис
Бренкето
- ПЭПродюсер
Пол
Экштейн
- РКПродюсер
Рэй
Куинлэн
- ДЛХудожник
Дэн
Ли
- ЭММонтажёр
Эндрю
Мондшейн
- ДАМонтажёр
Дэниэл
А. Вальверде
- КНОператор
Кристофер
Норр
- МАКомпозитор
Марк
Айшем