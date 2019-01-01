Крестный отец Гарлема (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Приквел «Гангстера» Ридли Скотта с оскароносным Форестом Уитакером в главной роли. В начале 1960-х в Гарлеме не было наркоторговца влиятельнее, чем Бампи Джонсон. Противостояние с итальянской мафией, альянс с Малькольмом Иксом и наступающие на пятки молодые конкуренты — это его история.

