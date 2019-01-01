Крестный отец Гарлема. Сезон 1. Серия 1
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Крестный отец Гарлема
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Крестный отец Гарлема (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.72019, Godfather of Harlem
Драмы, Криминал18+

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Сюжет

Приквел «Гангстера» Ридли Скотта с оскароносным Форестом Уитакером в главной роли. В начале 1960-х в Гарлеме не было наркоторговца влиятельнее, чем Бампи Джонсон. Противостояние с итальянской мафией, альянс с Малькольмом Иксом и наступающие на пятки молодые конкуренты — это его история.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крестный отец Гарлема»