Крестная мать. Сезон 1. Серия 39
Wink
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Крестная мать
1-й сезон
39-я серия

Крестная мать (сериал, 2016) сезон 1 серия 39 смотреть онлайн

2016, Amma
Триллеры, Драмы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Это история женщины, протестующей против правления британцев. Муж не разделяет ее взглядов. Он бросает жену с дочерью и уезжает в Пакистан, забрав с собой сына. Вскоре главная героиня оказывается без крова. На помощь ей приходит мафиози. Главарь преступного мира дает девушке убежище и работу.

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Информация

Страна
Индия
Жанры
Драмы, Триллеры

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