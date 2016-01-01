Крестная мать (сериал, 2016) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн

WinkСериалыКрестная мать1-й сезон25-я серия
2016, Amma
Триллер, Драма16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Это история женщины, протестующей против правления британцев. Муж не разделяет ее взглядов. Он бросает жену с дочерью и уезжает в Пакистан, забрав с собой сына. Вскоре главная героиня оказывается без крова. На помощь ей приходит мафиози. Главарь преступного мира дает девушке убежище и работу.
