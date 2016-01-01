Крестная мать (сериал, 2016) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

Это история женщины, протестующей против правления британцев. Муж не разделяет ее взглядов. Он бросает жену с дочерью и уезжает в Пакистан, забрав с собой сына. Вскоре главная героиня оказывается без крова. На помощь ей приходит мафиози. Главарь преступного мира дает девушке убежище и работу.



Сериал Крестная мать 1 сезон 20 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.