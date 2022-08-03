Крестики-нолики. Серия 7
Крестики-нолики
1-й сезон
7-я серия

Крестики-нолики (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2020, Noughts + Crosses
Фантастика18+

Сериал-антиутопия с вечным сюжетом о Ромео и Джульетте в основе. В мире будущего социальное расслоение достигло апогея. Общество делится на высших «крестиков» и низших «ноликов», вынужденных обслуживать элиту. Дочь политика Сефи влюбляется в простака Каллума, а значит — драмы не избежать.

Великобритания
Фантастика

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb