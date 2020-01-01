Крестики-нолики. Серия 5
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Крестики-нолики (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2020, Noughts + Crosses
Фантастика18+

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Сюжет

Сериал-антиутопия с вечным сюжетом о Ромео и Джульетте в основе. В мире будущего социальное расслоение достигло апогея. Общество делится на высших «крестиков» и низших «ноликов», вынужденных обслуживать элиту. Дочь политика Сефи влюбляется в простака Каллума, а значит — драмы не избежать.

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Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крестики-нолики»

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