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Кремень (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2012, Кремень, 4 серия
Боевики, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Шаман возвращается в город и прорывается в здание полиции. Захватив Гаврилова, он остается с ним в кабинете один на один. В это время полковник Фомин и генерал Усов узнают из письма Зубова о деятельности Гаврилова. К ним приходит Настя и рассказывает об угрозе, нависшей из-за нее над Шаманом. Фомин и Усов начинают немедленно действовать. Здание полиции окружают бойцы спецназа...

Сериал Кремень, 4 серия 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Русские, Боевики

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кремень»

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