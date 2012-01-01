Кремень (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Шаман возвращается в город и прорывается в здание полиции. Захватив Гаврилова, он остается с ним в кабинете один на один. В это время полковник Фомин и генерал Усов узнают из письма Зубова о деятельности Гаврилова. К ним приходит Настя и рассказывает об угрозе, нависшей из-за нее над Шаманом. Фомин и Усов начинают немедленно действовать. Здание полиции окружают бойцы спецназа...



Сериал Кремень, 4 серия 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.